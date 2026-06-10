La trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra viene considerata in bilico o in stand-by da tanti media, ma non dal Corriere di Bergamo. Il quotidiano fa il punto sui discorsi tra i due club nerazzurri, con i milanesi che hanno già presentato una prima offerta - respinta dai bergamaschi - da 45 milioni di euro complessivi (divisi in 40 di base fissa e 5 di bonus). Se si vuole strappare il laterale classe 2005 al Dea servirà un rilancio che si possa avvicinare di più ai 50 milioni richiesti dalla famiglia Percassi per il loro gioiello.
Il Corriere di Bergamo: "L'Inter alza l'offerta. E c'è l'indizio anche dal rinnovo di Kolasinac"
E secondo Corriere di Bergamo la seconda offerta, probabilmente da 45 milioni di euro di base fissa, sarebbe pronta ad essere inviata. "Se l’Atalanta ha usato l’opzione per allungare il contratto a Kolasinac, ora in scadenza nel '27, con Palestra c’è aria di addio - la tesi portata avanti dal quotidiano generalista -. L’Inter, forte dell’interesse dell’esterno, fa sul serio e avrebbe pronta una seconda offerta sui 45 milioni, vicina alla quota 50 chiesta dai Percassi, che monitorano anche gli interessi dalla Premier per un’eventuale asta. Al posto di Palestra potrebbe arrivare l’ex juventino Nicolò Savona, classe 2003, perfetto per la difesa a quattro sarriana", conclude il Corriere di Bergamo nella sua edizione odierna.
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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