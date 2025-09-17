VIRTUS VERONA-INTER U23 1-1

Marcatori: Munaretti (VV, 7'), Stante (I, 21')

27' - Nuova chance da corner per la Virtus Verona. La traiettoria a rientrare è insidiosa, con Callegaris che buca in uscita. Fiordilino respinge, ma il gioco è fermo per carica sul portiere.

25' - Momento decisamente favorevole all'Inter: David calcia da lontano, palla deviata che finisce debole tra le braccia di Alfonso.

IL GOL - Bel corner battuto dalla destra da Topalovic, Stante attacca il primo palo e mette la palla in rete sul secondo palo. Niente da fare per Alfonso, 1-1!

21' - GOOOOOL DELL'INTER! STANTE DI TESTA PAREGGIA I CONTI!

18' - Adesso l'Inter c'è! Prima Zuberek recupera un pallone alla bandierina e crossa: palla pericolosissima che sfila via senza che nessuno riesca a spingerla in porta. Poi ancora Zuberek colpisce di testa sul controcross di Cinquegrano. La zuccata del polacco per poco non diventa una sponda per Agbonifo, in ritardo di una frazione di secondo all'appuntamento con il pari.

16' - Bell'azione dell'Inter U23. A concludere è Zuberek dopo il passaggio di Topalovic: palla altissima. Intanto resta a terra Bovo, che ha subito un colpo qualche istante prima del tiro.

12' - Prima conclusione verso la porta da parte della squadra di Vecchi. A provarci è Topalovic, che da distanza siderale non impensierisce Alfonso. L'estremo difensore rossoblù blocca senza problemi.

10' - Non c'è reazione per adesso dell'Inter, che cerca sì di alzare i ritmi ma senza premere eccessivamente.

IL GOL - Sul calcio d'angolo citato in precedenza Zuberek respinge il cross. Munaretti, al limite, si coordina e calcia al volo verso la porta di Calligaris. La palla non è eccessivamente potente, ma ben indirizzata: 1-0 per i padroni di casa.

7' - Gol della Virtus Verona. Ha segnato il numero 95 Munaretti

7' - Ancora i padroni di casa in attacco: il cross di Patané viene messo in corner.

5' - Si abbassano i ritmi ora al Gavagnin-Nocivi. La Virtus muove la palla, l'Inter cerca di innescare Agbonifo in contropiede.

2' - Avvio scoppiettante! Questa volta a provarci è la Virtus Verona. Un errore in disimpegno di Calligaris porta al tiro da ottima posizione Muhameti. Prestia fa buona guardia e respinge la palla indirizzata verso la porta.

1' - Parte forte l'Inter U23. La palla, dodici secondi dopo il calcio d'inizio, finisce a Zuberek, che calcia da buona posizione. Palla a lato.

1' - Si comincia! Primo pallone per gli ospiti.

18.58 - Squadre in campo a Verona. A breve via alla sfida tra Virtus e Inter U23.

Quarto impegno in campionato per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. I giovani nerazzurri vanno alla ricerca di una reazione dopo la sconfitta interna contro il Lecco. Dall'altra parte, nel recupero della terza giornata di Serie C, c'è la Virtus Verona di Gigi Fresco, allenatore e presidente dei rossoblù. Il suo è un caso più unico che raro, visto che dal 1982 è al comando delle operazioni in casa Virtus. Si tratta quindi del tecnico più longevo della storia del professionismo italiano. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara che inizierà alle ore 19.00.



VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso; Daffara, Munaretti, Toffanin; Patanè, Zarpellon, Muhameti, Fanini, Bassi; Mancini, Fabbro. A disposizione: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Amadio, De Marchi, Fiorin, Mlakar, Filippi, Saiani, Pagliuca, Cuel, Bulevardi, Iaquinta, Odogwu.

Allenatore: Gigi Fresco



INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Mayé; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Bovo, David; Agbonifo, Zuberek. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Cocchi, Alexiou, Spinaccè, Kamaté, Venturini, La Gumina, Kaczmarski, Lavelli

Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Domenico Mirabella (sez. di Napoli)

Assistenti: Mario Chichi (sez. di Palermo), Luigi Ingenito (sez. di Piombino)

Quarto ufficiale: Roberto Lavison (sez. di Padova)

Operatore FVS: Giovanni Boato (sez. di Padova)