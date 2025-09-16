Anche Nasser Al-Khelaifi, presidente della ECA, commenta la decisione da parte della FIFA di aumentare fino a 355 milioni di euro la somma da riconoscere alle società che mandano i loro giocatori nelle rispettive Nazionali per i Mondiali 2026 nell'ambito del Club Benefits Programme: "In ECA siamo lieti di aver collaborato con la FIFA per supportare lo sviluppo di questo innovativo programma FIFA Club Benefits. Garantirà che ancora più club in tutto il mondo vengano premiati per la messa a disposizione dei giocatori e mette in luce esattamente come il Memorandum d'Intesa di ECA con la FIFA supporti la continua crescita del calcio per club a livello globale".

Il numero uno del Paris Saint-Germain aggiunge: "I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo del calcio a livello nazionale e questa iniziativa ne riconosce ogni aspetto, dallo sviluppo iniziale fino alla messa a disposizione per le partite più importanti. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare a stretto contatto con la FIFA e la comunità calcistica globale, per garantire di continuare a guidare la crescita e lo sviluppo del calcio internazionale."