Poche settimane dopo aver chiuso l'esperienza con il FenerbahceJosé Mourinho è già pronto a cominciare una nuova avventura. Secondo quanto trapela dal Portogallo, infatti, l'ex tecnico interista sta per diventare il nuovo allenatore del Benfica.

Fatale a Bruno Lage la sconfitta patita in casa contro il Qarabag nella gara d'esordio in questa edizione della Champions League, 3-2 dopo essere stati avanti 2-0 al 16'. Proprio il ko col Benfica nei preliminari era costato allo "Special One" la panchina in TurchiaMourinho ha allenato per pochi mesi il Benfica nel 2000, alla prima esperienza da capo allenatore.

