Nove vittorie e tre pareggi nelle ultime dodici partite contro squadre olandesi, come ricorda oggi Tuttosport, sono il viatico che porta l'Inter alla partita di stasera contro l'Ajax. L'utlima vittoria col Feyenoord, superato una stagione fa senza particolari affanni.

Il calendario di Champions dei nerazzurri è diviso in due, prime quattro partite più agevoli (Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat) e poi nelle ultime quattro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, il che significa che sarebbe meglio partire subito bene per evitare guai.

Il dubbio per stasera è legato a Lautaro Martinez, fermato da una lombalgia ma che farà di tutto per esserci. In caso contrario è pronto Bonny, provato con più frequenza di Pio Esposito al fianco di Thuram. In difesa De Vrij per Acerbi, in mezzo sicuro il ritorno di Sucic con Frattesi avanti rispetto a Barella. A sinistra dubbio Carlos Augusto-Dimarco.