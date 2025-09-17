Maarten Stekelenburg, leggenda dell'Ajax, è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare del match di stasera tra la sua ex squadra e l'Inter, avversaria affrontata sia in Champions che in Serie A quando difendeva i pali della Roma di Luis Enrique.

Che partita si aspetta?

"Penso che entrambe le squadre stiano cercando la loro forma migliore in questo momento. Hanno un nuovo allenatore, tutte e due hanno bisogno di tempo".



Nell'Inter si discute molto del momento di Sommer: da ex portiere, che si è ritirato appena due anni fa, un giudizio?

"Non capisco, non lo vedo tutte le domeniche e finora in questa stagione non ho guardato ogni partita, ma mi sembra che da quando è arrivato a Milano abbia fatto un amazing job (un lavoro straordinario, ndr)".



La Serie A la vede spesso dall'Olanda?

"Devo dire la verità: non guardo tantissimo calcio. La Champions sì, vado con i miei ragazzi allo stadio se l'Ajax gioca in casa, ma per il resto non vedo tutto".