Il giocatore dell'Inter a parlare ai microfoni di Prime in vista della sfida all'Ajax è Denzel Dumfries. Poche parole ma senza grande spazio per le interpretazioni. "Dobbiamo vincere, è l'unico obiettivo che abbiamo. Dobbiamo vincere e cominciare bene il cammino", dice l'olandese.

"Le ultime sconfitte contro Juventus e PSG? Giochiamo da tanto, sappiamo come superare queste cose, la più importante è la prossima partita. Dobbiamo fare il meglio".