Un piccolo problema alla schiena ha negato la rifinitura di ieri a Lautaro, che dunque è a forte rischio di titolarità oggi. Il capitano è comunque partito con i compagni alla volta di Amsterdam: niente di grave per lui, ma Chivu valuta le alternative per affiancare Thuram.

E le alternative portano dritte a Bonny ed Esposito: per entrambi sarebbe il debutto europeo. "Bonny, il pupillo che Chivu ha scoperto a Parma, è stato provato in mattinata nella formazione titolare accanto a Thuram - riferisce la Gazzetta -. Durante la rifinitura ad Appiano è stato a un certo punto sostituito da Pio Esposito, che a sua volta sogna l’esordio europeo con l’Inter. Bonny e Pio si giocano la promozione sul palcoscenico, se Lautaro mostrerà stamattina a Chivu una smorfia di disappunto. «Ha saltato la rifinitura perché aveva fastidio, valuteremo se sarà a disposizione e decideremo». Probabilmente servirà un confronto tra giocatore e allenatore, proprio come è successo prima di Juve-Inter".

