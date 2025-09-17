Era il 17 settembre 2002 quando il giovane Cristian Chivu, ventunenne con la fascia da capitano al braccio, iniziava la sua avventura in Champions con la maglia dell’Ajax: 2-1 al Lione, la prima di 50 presenze. Sono passati esattamente 23 anni e oggi c'è un nuovo esordio nella coppa più importante, stavolta sulla panchina dell'Inter, avversaria dei Lancieri.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno non boccia Sommer: ci sarà tempo per Martinez, oggi in campo ancora lo svizzero nonostante gli errori evidenti con la Juve che sono costati 2 dei 4 gol incassati. In difesa, possibile vedere De Vrij dare il cambio ad Acerbi, mentre a sinistra tornerà Dimarco e rifiaterà Bastoni (Carlos Augusto braccetto). E occhio alla tentazione Frattesi: "Con Davide nel motore, potrà essere un’Inter più verticale e imprevedibile, capace anche di cambiare pelle e rimodellarsi sul 3-4-2-1 in corsa, come vuole il suo allenatore. In una parola, un’Inter totale. Che per un esordio nella casa dell’Ajax e di Cruijff suona piuttosto bene", spiega la rosea.

