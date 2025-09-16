È Yann Sommer il più criticato, e anche un po' il capro espiatorio del momento, dopo l'ardente sconfitta di Torino contro la Juventus incassata dall'Inter di Cristian Chivu lo scorso sabato. Critiche un tantino dovute quelle piovute sulla testa del portiere svizzero, colpevole in più di un episodio che ha portato al ko finale, secondo consecutivo in campionato in questo avvio di stagione. Dopo quanto accaduto all'Allianz Stadium sono proliferate le voci che davano in pole per la titolarità di domani il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez. Voci alle quali Christian Chivu risponde in conferenza stampa della vigilia d'esordio in Champions League, match in programma per domani contro l'Ajax.

"Cambiamento di portiere? Non ne ho mai parlato e non mi pare il caso di lanciare sassi a Sommer" è l'immediata entrata decisa del tecnico romeno, andato in tackle come quando giocava su chi ha chiesto dell'eventuale switch con il portiere spagnolo. "Yann è un giocatore importante, lo ha fatto vedere l'anno scorso e non mi sembra giusto dal punto di vista umano. Ho grande rispetto per Pepo Martinez e lo sanno tutti, avrà le sue possibilità, ma oggi cambiare Sommer perché lo chiede il popolo non mi sento di farlo. Non per andare controcorrente ma perché un ragazzo in difficoltà va aiutato e con la sua esperienza sa cosa può dare alla squadra" ha detto in conferenza prima di aggiungere poi a Sky ulteriori dichiarazioni volte alla difesa a spada tratta dell'ex Bayern Monaco, dando però qualche ulteriore indicazione sull'ex Genoa.

"Ci sono principi sui quali mi baso - ha spiegato all'emittente satellitare -. Gli errori capitano a tutti e non cambio per errori mentali o fisici, cambio per errori di atteggiamento o quando non si ha un comportamento giusto nei confronti del compagno o la società o lo spogliatoio. Per quello che ha dato, dà e darà a questa società non mi sembra giusto puntare il dito contro di lui. Non è coerente con ciò che sono io. Yann rimane in porta, ho grande rispetto e considerazione anche per Pepo che avrà la sua possibilità a breve, deve essere pronto come Yann deve mettersi alle spalle le critiche".