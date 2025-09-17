"Per me è una partita speciale, ho giocato un anno all'Inter ed è stato incredibile vincendo Scudetto e Supercoppa. Un anno bello". Così Davy Klaassen ricorda ai microfoni di Prime l'esperienza in nerazzurro a poche ore da Ajax-Inter, stasera alle 21 alla Johann Cruijff Arena.

"Sono rimasto in contatto con Dumfries e De Vrij, a volte Calhanoglu. Ci siamo parlati nei giorni scorsi ma adesso no, torneremo a farlo dopo la partita, sorride il centrocampista. L'Ajax? Siamo una squadra che sta crescendo, con un nuovo staff. Non è facile all'inizio ma vogliamo andare avanti. Siamo pronti".