La giornata di oggi, lunedì 29 giugno, coincide con l'apertura ufficiale del calciomercato estivo. L'Inter, dopo aver perso Palestra, sembra lontana dal chiudere trattative tra difesa e centrocampo. Strategia o c'è da preoccuparsi? Ospite di oggi, Andrea Bosio.
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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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Lunedì 29 giu
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- 19:28 Palestra-Chelsea, Caressa: "Non gli avrebbe fatto meglio restare in Italia?"
- 19:14 L'Inter guarda anche al futuro: mirino su un difensore classe 2011
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- 18:31 Il Pisa accelera sul mercato e guarda in casa Inter: non solo Cocchi
- 18:17 Hasmik: "Zielinski è uno dei giocatori più di talento mai incontrati"
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- 16:46 Cagni: "Khalaili? Non lo conosco, ma in Serie A vinci coi cross"
- 16:32 Euro U19, parte l'avventura dell'Italia. Con un attacco a trazione interista
- 16:25 Lautaro si sblocca ed è pronto al bis: gol a Capo Verde a quota bassa
- 16:15 UFFICIALE - Maresca firma col City. Poi è botta e risposta col Chelsea
- 16:07 Vieri celebra il Made In Italy a New York: inaugurato il "Padiglione Italia"
- 15:53 Ronaldo: "Messi dimostra che il calcio va oltre i numeri. Sto con Ancelotti"
- 15:44 Mkhitaryan, consiglio ai giovani: "Lavorate e usate meno gli smartphone"
- 15:30 Palestra-Chelsea, Inter a mani vuote. Gli interisti scelgono il responsabile
- 15:15 fcinSucic brilla negli USA e dalla Premier sono arrivati i primi sondaggi
- 15:02 From UK - Il Nottingham pensa a Curtis Jones: la situazione
- 14:49 L'Udinese si cautela e vira su Traoré. Solet si avvicina alla cessione?
- 14:34 Marello guida la pattuglia dei nuovi Under 23: ecco chi farà il salto
- 14:20 Moretto: "L'Inter interessata a Pisilli? Ecco cosa mi risulta"
- 14:06 In questa settimana dovrebbe sbloccarsi Provedel-Inter
- 13:53 SM - Tre fronti di mercato aperti per l'Inter: Ausilio al lavoro
- 13:40 PODCAST - Di Marzio: "Ecco le richieste per Chalobah e Khalaili"
- 13:26 Dumfries: "Non c'è niente di più bello del giocare un Mondiale"
- 13:12 Croazia pazza di Sucic, Matteoni: "Deve giocare anche se non in forma"
- 12:57 Scoria: "Croazia, Dalic cambierà col Portogallo ma Sucic deve giocare"
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- 12:43 Ritorno alle origini per Gosens: è diventato socio del Fortuna Elten
- 12:29 Bookies - Argentina, il bis Mondiale alla portata: è sfida alla Francia
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- 12:00 videoMERCATO INTER: tutto fermo? KHALAILI, PISILLI, SOLET, JONES... Il tifoso freme
- 11:50 Inter e Juventus di scena a Hong Kong: la nota del Consolato generale
- 11:45 Dramma a San José: sparatoria nella fan zone dei Mondiali, un morto
- 11:30 Lo Monaco: "Il Chelsea ha preso Palestra in una settimana"
- 11:16 CdS - Nazionale, alcuni club dicono no a Mancini CT: le motivazioni
- 11:02 Di Francesco: "Camarda? Ricordiamoci quello che ha fatto Esposito"
- 10:49 Montero: "Juve, Inter o Milan non possono puntare al quarto posto"
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Domenica 28 giu
- 23:42 L'Equipe - Francia, Thuram in forte dubbio per la sfida contro la Svezia
- 23:16 Dalic incorona Sucic: "Tra i più rapidi a diventare un pilastro della Croazia"
- 23:01 Il Canada è la prima qualificata agli ottavi: Eustaquio piega il Sudafrica allo scadere
- 22:46 Berardi soccorre un ragazzo ferito: "Gli altri passavano senza fermarsi"
- 22:31 Romano: "Inter su Khalaili, ma non è l'unico nome. Napoli avanti col giocatore"
- 22:16 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 22:01 Hernanes: "Alla Lazio avevo raggiunto il massimo, andai all'Inter per vincere"
- 21:46 Niente Juve o Milan per Lewandowski: firmerà con i Chicago Fire
- 21:31 Sky - Khalaili, il Napoli non chiude: l'Inter è pronta a inserirsi
- 21:16 Careca: "Lukaku è sempre forte, ma il tempo passa per tutti"
- 21:02 Lupo: "Roma da Scudetto? Per me è ancora sotto Napoli e Inter"
- 20:47 Infantino gongola: "Mondiali, fase a gironi incredibile. Che spettacolo"
- 20:33 Rinaldi: "Prima tutti volevano l'Italia, ora no. Presto il Brasile come voi"
- 20:18 Benatia: "Hakimi al livello di Cafu e Maicon. E rispetto a loro..."