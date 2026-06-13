Appuntamento di prestigio per l'Inter U18 di Simone Fautario. I giovani nerazzurri si giocano lo scudetto Under 18 contro il Bologna di Della Rocca. Dopo aver chiuso la regular season al primo posto, l'Inter ha avuto accesso diretto alla semifinale per il titolo. Il pirotecnico 4-4 contro il Torino ha garantito ai nerazzurri, in virtù del miglior piazzamento in classifica, la possibilità di giocare la finale per il tricolore. Dall'altra parte il Bologna, con i felsinei che hanno finito il campionato al terzo posto. In semifinale i rossoblu hanno eliminato la Roma. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 20 al Manuzzi di Cesena.

INTER U18 (4-3-3): Farronato; Lissi, Breda, Pavan, Sorino; Vukoje, La Torre, Grisoni Fasana, Moressa, Carrara (C), Vukaj.

A disposizione: Lleshi, Moranduzzo, Peletti, Mackiewicz, Virtuani, Putsen, D'Agostino, Strand, Konteh.

Allenatore: Simone Fautario

BOLOGNA U18 (4-3-3): Galli; Osti, Jaber, Tupec, Kurajkovic; Pantaleoni (C), Badori, Libra; Anastasio, Lo Monaco, Rossitto.

A disposizione: Rabbi, Ugolotti, Briguglio, Zanella, Buikus, Della Rocca, De Pace, Aureli, Tomba

Allenatore: Luigi Della Rocca

Arbitro: Pasqualini (sez. di Macerata)

Assistenti: Bara-Scorteccia

Quarto ufficiale: Gallorini