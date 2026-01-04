LECCE-INTER 3-0
Marcatore: Kovac 44', Esteban (rig.) 47', Onyemachi 55'
56' - Cambi nell'Inter: Della Mora per Ballo, Mancuso per Venturini e Kukulis per Pinotti.
IL GOL: pallone alle retrovie che forse spostato dal ventoi prende un giro strano, Farronato esce male e Onyemachi si avventa sulla sfera e la deposita nella porta vuota.
55' - GOL DEL LECCE CON ONYEMACHI CHE FIRMA IL 3-0.
53' - Kovac finisce sul taccuino degli ammoniti per un fallo a centrocampo.
51' - DALLA COSTA! Tentativo personale che si conclude con un sinistro a lato.
49 ' - Fallo su Ballo, ammonito Dalla Costa.
47' - ESTEBAN STAVOLTA NON SBAGLIA, FARRONATO SPIAZZATO.
46' - Subito rigore per il Lecce, ancora un fallo di Ballo su Dalla Costa.
12.06 - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione durante l'intervallo.
12.05 - Le due squadre tornano in campo.
-----------------------------
Proprio al tramonto del primo tempo il Lecce riesce a sbloccare lo 0-0 dopo averci provato in più occasioni nei 44 minuti precedenti. Decisamente meglio i padroni di casa, soprattutto per l'approccio, spinti anche dal forte vento a favore. Le opportunità da rete non si contano neanche: Di Pasquale, Dalla Costa, Esteban, Rashidi, ma in un modo o nell'altro l'Inter riesce a cavarsela. Persino dal dischetto i giallorossi non riescono a trovare il gol: Esteban manda alto dagli undici metri, sprecando il regalo di Ballo che entra in ritardo su Dalla Costa. E a furia di gettare al vento occasioni, i padroni di casa rischiano due volte con El Mahboubi e Mosconi, che dalla stessa posizione non sono in grado di fare breccia. E mentre i primi 45 minuti volgono al termine, il pasticcio di Farronato che dà il via all'azione ottimizzata al meglio da Kovac per il meritato vantaggio salentino.
47' - Duplice fischio finale, squadre negli spogliatoi.
IL GOL: Farronato passa un pallone troppo corto a Nenna, Di Pasquale recupera e calcia trovando la respinta del portiere, che però deve arrendersi al secondo tentativo di Kovac.
44' - GOL DEL LECCE CON KOVAC CHE SEGNA IN TAP-IN.
41' - DI PASQUALE! Tentativo dalla distanza, pallone alto non di poco.
39' - MOSCONI! Contropiede nerazzurro guidato da Pinoitti, palla all'esterno che calcia di destro forte ma sfiora la traversa!
36' - Cartellino giallo per Pehlivanov, che commette ancora un fallo a centrocampo su Mosconi.
33' - KOVAC! Tentativo dalla distanza su punizione, Farronato respinge in bagher!
31' - EL MAHBOUBI! Clamorosa palla gol per l'esterno che a tu per tu con Penev si fa ipnotizzare e gli calcia addosso!
25' - Primo ammonito della gara: El Mahboubi per un fallo duro su Onyemachi.
24' - ESTEBAN MANDA ALTO IL RIGORE!
23' - Rigore per il Lecce! Intervento in ritardo di Ballo su Dalla Costa, l'arbitro Leoni non ha dubbi.
19' - DI PASQUALE! Sinistro dalla distanza, facile la presa di Farronato.
18' - RASHIDI! L'esterno arriva in corsa sul secondo palo dopo l'assist di Esteban ma manda fuori! Era comunque in offside.
11' - ESTEBAN! Destro sul secondo palo che esce per pochi centimetri!
10' - DALLA COSTA! Occasione clamorosa dopo una mischia in area, ma il leccese manda alto da pochi passi!
9' - FARRONATO! Grande intervento del portiere che alza sopra la traversa un destro improvviso di Di Pasquale!
Inizio più convincente da parte del Lecce che pressa alto e impedisce all'Inter di uscire.
6' - Pehlivanov duro su Mosconi, l'arbitro si limita a redarguirlo.
4' - Pehlivanov ci prova da lontanissimo, pallone decisamente fuori bersaglio.
11.03 - L'arbitro Leone fischia l'inizio della partita, primo pallone per gli oispiti.
11.01 - Minuto di silenzio per commemorare le vittime di Cras Montana.
10.59 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.
-----------------------
Ricomincia dal Deghi di San Pietro in Lama, Lecce, la stagione ufficiale dell'Inter U20 di Benito Carbone, che ha chiuso il 2025 in testa alla classifica assieme a Roma e Fiorentina. I giovani nerazzurri affrontano dunque i pari età salentini, 16esimi in graduatoria, per mantenere la propria posizione al vertice. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte da Carbone e da Simone Schipa:
LECCE: Penev, Rashidi, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Pacia, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Kovac, Calame. A disposizione: Lupo, Milojevic, Spinelli, Perrone, Kozarac, Persano, Buzzerio, Specchia, Piccinno, Palmieri, Esposito. All. Schipa
INTER: Farronato, Marello, Cerpelletti, Zarate, Pinotti, Venturini, El Mahboubi, Ballo, Nenna, Mosconi, Peletti. A disposizione: Pentina, Della Mora, Conti, Moressa, Putsen, La Torre, Kukulis, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda. All. Carbone
ARBITRO: Leone
ASSISTENTI: Colavito - Veli
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:16 LIVE PRIMAVERA - Lecce-Inter 3-0 - 55', Farronato pasticcia e Onyemachi firma il tris
- 12:14 Asllani convocato per il match contro il Verona: ma la rottura col Torino resta insanabile e tornerà all'Inter
- 12:00 Orsolini: "Il mio gol all'Inter dell'anno scorso? Fa parte dello sport, ma c'è una cosa importante"
- 11:45 Re Cecconi: "Vi racconto i miei punti di forza. Ho un posto del cuore. E prima di ogni sfida..."
- 11:30 Parma, Cuesta pensa già all'Inter: "Un punto che ci dà continuità. Ora una grande sfida"
- 11:16 TS - Inter-Bologna, Chivu (forse) con gli stessi di Bergamo. Tre ballottaggi da risolvere
- 11:02 Sky - Novità per Inter-Bologna: Chivu cambia una pedina a centrocampo?
- 10:48 Sucic: "Impatto incredibile con l'Inter. Prenderei una qualità da Bonny. Orgoglioso di me perché..."
- 10:34 Asllani-Torino, è già finita: l'albanese non convocato contro il Verona, si va verso il ritorno all'Inter
- 10:20 CdS - De Vrij o Acerbi all'Al-Hilal: sostituto in difesa? Ecco cosa filtra da casa Inter
- 10:06 Corsera - Cancelo-Inter e un difensore da Inzaghi? C'è un altro incastro prima di poter chiudere
- 09:52 TS - Cancelo-Inter, il portoghese aspetta. Novità sul contratto dell'Al-Hilal per De Vrij
- 09:38 CdS - Bologna, due rientri per la sfida all'Inter. Italiano alle prese con qualche ballottaggio: la probabile
- 09:24 GdS - Inter-Bologna, quante similitudini: ecco cosa dicono i numeri
- 09:10 CdS - Dimarco, dolci ricordi col Bologna: unica doppietta in A. Che svolta con Chivu
- 08:56 CdS - Cancelo, il Barça ha preso tempo. Scambio con l'Inter? Acerbi ha già detto sì all'Al-Hilal
- 08:42 CdS - Inter-Bologna, Chivu con lo stesso 11 di Bergamo? Probabile, ma restano ancora tre dubbi
- 08:28 GdS - Inter, Carboni al Racing per la rinascita: ha preferito l'Argentina a due club italiani
- 08:14 GdS - Cancelo, l'Inter attende. Inzaghi e Chivu alla finestra: no di Flick al portoghese, ma Mendes...
- 08:00 Preview Inter-Bologna - Chivu verso la conferma dell'undici di Bergamo
- 00:00 Ancora tu, ma…
- 23:00 Il ritorno di Gasperini a Bergamo è amaro, l'Atalanta vince tra le polemiche: Roma ko 1-0
- 22:52 Barcellona, Laporta e la nostalgia per i portoghesi: "Cancelo mi piace. Lui e Joao Felix..."
- 22:45 Lotta Scudetto, l'analisi di Rampulla: "Inter favorita, ma Conte e Allegri hanno più esperienza"
- 22:30 Il paragone di Giaccherini: "Bremer come Lautaro: sono i migliori in Serie A, ti spostano gli equilibri in campo"
- 22:15 Dall’Argentina - Carboni-Racing, accordo trovato. L’affare ai dettagli: ecco la formula
- 22:00 Bologna senza vincere in A da 4 partite: la statistica che preoccupa Italiano
- 21:45 Footmercato - Tiago Gabriel stupisce, Barcellona e Bayern si iscrivono alla corsa: ecco la posizione del Lecce
- 21:30 Inter-Bologna, apertura dei cancelli alle 18.45: tutte le info per i tifosi
- 21:15 Le "frecciate" come il "rumore dei nemici": un'altra lectio magistralis di Chivu
- 21:00 Juventus, Bremer dopo l'1-1 contro il Lecce: "David è sfigato. Queste partite mi preoccupano"
- 20:46 Juventus, Spalletti: "David è un rigorista, non è stata una concessione. Ma la prossima volta forse interverrò"
- 20:32 L'Arsenal tenta la fuga in Premier, Bournemouth rimontato: 3-2 in attesa di City-Chelsea
- 20:18 Sky - Inter-Bologna, Chivu pronto a riproporre l'undici titolare di Bergamo: Zielinski favorito su Mkhitaryan. La probabile
- 20:04 David sbaglia il rigore, Yildiz colpisce il palo all'ultimo: il Lecce ringrazia e ferma la Juventus allo Stadium
- 19:50 Bologna, la lista dei 26 convocati di Italiano: out Skorupski e Bernardeschi. Cambiaghi c'è
- 19:36 Club Bruges, Stankovic non si ferma: eletto MVP del mese di dicembre
- 19:22 Gambizzato il fratello di Pisacane a Napoli, l'allenatore del Cagliari: "Fuori pericolo di vita. Mio padre non è stato aggredito"
- 19:08 UFFICIALE - Gabigol torna al Santos in prestito: "Bentornato a casa". L'ex Inter giocherà con Neymar
- 18:54 I top club della Serie A su Giovane, il Verona fissa il prezzo: la posizione dell'Inter tra gennaio e giugno
- 18:40 Cancelo-Inter, ore di attesa: l'esterno portoghese si allena regolarmente con l'Al Hilal e lo staff di Inzaghi
- 18:26 Da Frattesi a Guendouzi, il Fenerbahce fa sul serio: c'è l'apertura del giocatore della Lazio
- 18:12 Inter-Cancelo, Chivu non si sbilancia ma è il primo a crederci: doppio sì all'operazione. Attesa per la decisione
- 17:57 Como vittorioso, Fabregas evidenzia la prova dei suoi: "L'Udinese ha battuto Inter e Napoli"
- 17:43 SI - Cancelo-Laporta, filo diretto per convincere il Barcellona. L'Inter attende: retroscena su Acerbi e Dr Vrij
- 17:27 Joao Cancelo? Chivu esce in dribbling e si focalizza sugli altri esterni destri
- 17:15 Matuzalem: "Contro l'Inter segnai il gol più brutto di tutti". Poi un retroscena su Lotito
- 17:00 Vince la paura nel sabato pomeriggio di lotta salvezza: doppio 1-1 tra Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa
- 16:45 Inter prima in Serie A ma non nel 2025: la Roma meglio dei nerazzurri. Un dato dal quale prendere lo slancio per il 2026
- 16:30 Governo, la legge di bilancio coinvolge anche lo sport: assist sulle plusvalenze
- 16:15 Milan, Leao: "Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga. Lottiamo sempre per vincere"
- 16:00 Lautaro, mirino sulla doppia cifra. Può scavalcare Vieri e Boninsegna: la statistica
- 15:45 Bologna, Italiano in conferenza: "Ci siamo un po' inceppati offensivamente, ma ci sbloccheremo"
- 15:30 Michieletto: "Io come Zanetti? Sarebbe bellissimo". Poi racconta la giornata ad Appiano con Lavia
- 15:15 Nesta: "Thiago Silva? Aveva un pre-contratto con l'Inter, ma scelse il Milan in 5 minuti"
- 15:00 Senderos: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Sommer esplosivo, è forte ed è un vero leader"
- 14:45 Arsenal, Arteta celebra il ritorno di Gabriel Jesus: "L'ho trovato formidabile"
- 14:30 Il Como conferma il trend casalingo: 1-0 all'Udinese, blindato il sesto posto. Lariani imbattuti al Sinigaglia
- 14:15 Chivu: "De Vrij e Frattesi avranno più occasioni. Le frecciate extra campo per me non incidono. Su Cancelo..."
- 14:00 Qui Bologna - Fabbian torna a San Siro, con un occhio al mercato: pressing della Lazio
- 13:45 SM - Affare Cancelo, l'Inter ha fiducia. Più De Vrij che Acerbi per lo scambio. E il Barcellona...
- 13:30 Romano: "Cancelo aspetta una risposta dal Barcellona. E Inzaghi gradirebbe l'arrivo di un difensore all'Al-Hilal"
- 13:15 Valentin Carboni in prestito al Racing: solo dettagli da limare per la finalizzazione dell'operazione
- 13:00 CdS - A San Siro derby argentino: il Toro Martinez contro il Torito Castro. E occhio alle curiosità
- 12:45 GdS - Inter e Cancelo sempre più vicini, due motivi per essere ottimisti. Inzaghi intanto lo esclude dalle liste
- 12:30 GdS - Bonny dalla tribuna, Barella è carico e Zielinski insidia Mkhitaryan: le chiavi anti-Bologna
- 12:15 Leoni: "Prima del Liverpool niente di concreto con nessuna italiana. Chivu allenatore bravissimo. Vi spiego perché"
- 11:55 Corsera - In attesa del sì di Cancelo, l'Inter si porta avanti con l'Al-Hilal. La quadra tra club si troverà
- 11:40 GdS - Chivu si gode Akanji. L'affare Cancelo farebbe felici tutti anche il difensore ex City
- 11:17 Il sogno di Angelo, che è un po' quello di tutta la famiglia Moratti: "Ricomprerei l'Inter"