LECCE-INTER 3-0

Marcatore: Kovac 44', Esteban (rig.) 47', Onyemachi 55'

56' - Cambi nell'Inter: Della Mora per Ballo, Mancuso per Venturini e Kukulis per Pinotti.

IL GOL: pallone alle retrovie che forse spostato dal ventoi prende un giro strano, Farronato esce male e Onyemachi si avventa sulla sfera e la deposita nella porta vuota.

55' - GOL DEL LECCE CON ONYEMACHI CHE FIRMA IL 3-0.

53' - Kovac finisce sul taccuino degli ammoniti per un fallo a centrocampo.

51' - DALLA COSTA! Tentativo personale che si conclude con un sinistro a lato.

49 ' - Fallo su Ballo, ammonito Dalla Costa.

47' - ESTEBAN STAVOLTA NON SBAGLIA, FARRONATO SPIAZZATO.

46' - Subito rigore per il Lecce, ancora un fallo di Ballo su Dalla Costa.

12.06 - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione durante l'intervallo.

12.05 - Le due squadre tornano in campo.

-----------------------------

Proprio al tramonto del primo tempo il Lecce riesce a sbloccare lo 0-0 dopo averci provato in più occasioni nei 44 minuti precedenti. Decisamente meglio i padroni di casa, soprattutto per l'approccio, spinti anche dal forte vento a favore. Le opportunità da rete non si contano neanche: Di Pasquale, Dalla Costa, Esteban, Rashidi, ma in un modo o nell'altro l'Inter riesce a cavarsela. Persino dal dischetto i giallorossi non riescono a trovare il gol: Esteban manda alto dagli undici metri, sprecando il regalo di Ballo che entra in ritardo su Dalla Costa. E a furia di gettare al vento occasioni, i padroni di casa rischiano due volte con El Mahboubi e Mosconi, che dalla stessa posizione non sono in grado di fare breccia. E mentre i primi 45 minuti volgono al termine, il pasticcio di Farronato che dà il via all'azione ottimizzata al meglio da Kovac per il meritato vantaggio salentino.

47' - Duplice fischio finale, squadre negli spogliatoi.

IL GOL: Farronato passa un pallone troppo corto a Nenna, Di Pasquale recupera e calcia trovando la respinta del portiere, che però deve arrendersi al secondo tentativo di Kovac.

44' - GOL DEL LECCE CON KOVAC CHE SEGNA IN TAP-IN.

41' - DI PASQUALE! Tentativo dalla distanza, pallone alto non di poco.

39' - MOSCONI! Contropiede nerazzurro guidato da Pinoitti, palla all'esterno che calcia di destro forte ma sfiora la traversa!

36' - Cartellino giallo per Pehlivanov, che commette ancora un fallo a centrocampo su Mosconi.

33' - KOVAC! Tentativo dalla distanza su punizione, Farronato respinge in bagher!

31' - EL MAHBOUBI! Clamorosa palla gol per l'esterno che a tu per tu con Penev si fa ipnotizzare e gli calcia addosso!

25' - Primo ammonito della gara: El Mahboubi per un fallo duro su Onyemachi.

24' - ESTEBAN MANDA ALTO IL RIGORE!

23' - Rigore per il Lecce! Intervento in ritardo di Ballo su Dalla Costa, l'arbitro Leoni non ha dubbi.

19' - DI PASQUALE! Sinistro dalla distanza, facile la presa di Farronato.

18' - RASHIDI! L'esterno arriva in corsa sul secondo palo dopo l'assist di Esteban ma manda fuori! Era comunque in offside.

11' - ESTEBAN! Destro sul secondo palo che esce per pochi centimetri!

10' - DALLA COSTA! Occasione clamorosa dopo una mischia in area, ma il leccese manda alto da pochi passi!

9' - FARRONATO! Grande intervento del portiere che alza sopra la traversa un destro improvviso di Di Pasquale!

Inizio più convincente da parte del Lecce che pressa alto e impedisce all'Inter di uscire.

6' - Pehlivanov duro su Mosconi, l'arbitro si limita a redarguirlo.

4' - Pehlivanov ci prova da lontanissimo, pallone decisamente fuori bersaglio.

11.03 - L'arbitro Leone fischia l'inizio della partita, primo pallone per gli oispiti.

11.01 - Minuto di silenzio per commemorare le vittime di Cras Montana.

10.59 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

-----------------------

Ricomincia dal Deghi di San Pietro in Lama, Lecce, la stagione ufficiale dell'Inter U20 di Benito Carbone, che ha chiuso il 2025 in testa alla classifica assieme a Roma e Fiorentina. I giovani nerazzurri affrontano dunque i pari età salentini, 16esimi in graduatoria, per mantenere la propria posizione al vertice. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte da Carbone e da Simone Schipa:

LECCE: Penev, Rashidi, Dalla Costa, Scott, Pehlivanov, Pacia, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Kovac, Calame. A disposizione: Lupo, Milojevic, Spinelli, Perrone, Kozarac, Persano, Buzzerio, Specchia, Piccinno, Palmieri, Esposito. All. Schipa

INTER: Farronato, Marello, Cerpelletti, Zarate, Pinotti, Venturini, El Mahboubi, Ballo, Nenna, Mosconi, Peletti. A disposizione: Pentina, Della Mora, Conti, Moressa, Putsen, La Torre, Kukulis, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda. All. Carbone

ARBITRO: Leone

ASSISTENTI: Colavito - Veli