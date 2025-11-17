Prepariamoci insieme a Inter-Milan, derby in programma domenica sera a San Siro. Da Lautaro gli azzurri, ecco il piano dei rientri ad Appiano. Cosa filtra su Dumfries e su Thuram.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 17 novembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
