CREMONESE-INTER U20 0-1

Marcatori: Kukulis (28')

45' - Ritmi che si abbassano in questo finale, senza grandi emozioni. Picardi assegna intanto un minuto di recupero.

39' - La Cremonese, pur senza riuscire a creare grandi occasioni, ha alzato il baricentro. Fondamentale per l'Inter riuscire a conservare il vantaggio in questo finale di primo tempo.

35' - Adesso la Cremonese prova a reagire. Buon momento per i grigiorossi, che andranno ancora dalla bandierina. Il cross, però, si spegne sul fondo sul secondo palo.

32' - Si iscrive alla partita Taho! Raballo calcia al volo da posizione defilata, ma il suo tiro è insidioso. Taho alza sopra la traversa.

30' - Ghiotta ripartenza per l'Inter. Pinotti però affretta la conclusione da fuori e non concretizza.

IL GOL - Pinotti sfonda sulla sinistra e mette un cross morbido che si abbassa a centro area. Per Kukulis, tutto solo, è facile fare gol di testa, con Malovec che non può fare nulla. Meritato vantaggio per la squadra di Carbone.

28' - ECCOLO IL GOL! KUKULIS! DI TESTA NON PERDONA, 0-1 PER L'INTER!

27' - Rientra in campo Cerpelletti, non dovrebbe essere nulla di grave.

26' - Problema fisico per Cerpelletti. Il capitano dell'Inter Primavera ha preso un pestone: sanitari nerazzurri in campo.

23' - Ecco anche Pinotti! L'esterno nerazzurro porta palla per qualche metro e poi calcia forte da fuori, senza trovare, per poco, lo specchio della porta. Rinvio dal fondo.

22' - Mosconi ancora pericoloso! Su un cambio di campo Malovec si avventura in un'uscita sconsiderata, Mosconi lo anticipa e prova il pallonetto dalla linea di fondo. C'è deviazione, angolo per la squadra di Carbone.

21' - Fischia Picardi. A terra Humanes, che ha subito un colpo in testa. Non pare essere nulla di grave.

20' - Raballo controlla di petto da solo davanti a Taho: alta la bandierina dell'assistente, tutto fermo per offside.

15' - Risposta della Cremonese: Lickunas calcia dal limite dopo una rapida azione in verticale. Palla sul fondo di poco anche qui.

14' - La Torre! Il centrocampista nerazzurro calcia dai 20 metri. Il suo destro rasoterra sfiora il palo alla destra di Malovec e si spegne sul fondo. Inter ancora vicina al gol del vantaggio.

12' - Panico nell'area di rigore della Cremonese sul calcio piazzato. Tessadri alla fine riesce a liberare senza che nessun giocatore dell'Inter possa calciare in porta.

11' - Calcia ancora Mosconi, che trova di nuovo l'opposizione di un difensore della Cremo. Palla in corner

8' - Bel cross dalla sinistra messo fuori dalla difesa di casa: sulla seconda palla arriva Cerpelletti, che calcia male. Ancora Malovec che blocca.

6' - Ancora Mosconi! Dialogo sulla catena di destra con Ballo e tiro verso la porta: i grigiorossi respingono.

3' - L'Inter ha iniziato bene, Mosconi in particolare. L'ala nerazzurra arriva ancora al cross, che questa volta trova Kukulis. Il colpo di testa del lettone però è debole e Malovec in presa alta fa sua la sfera.

2' - Prima sortita dell'Inter. Il cross dalla destra di Mosconi però è preda facile di Malovec, che blocca sicuro.

1' - Fischia Picardi: primo pallone per l'Inter di Carbone, si comincia!

10.58 - Squadre in campo a Cremona: pochi minuti al via di Cremonese-Inter, valida per il Campionato Primavera 1.

L'Inter Primavera di Benny Carbone sfida in trasferta i pari età della Cremonese nella nona giornata del Campionato Primavera. Reduci da una vittoria convincente contro il Napoli per 3-0, i giovani nerazzurri vogliono trovare continuità dopo un avvio di stagione sotto tono. In settimana, poi, è arrivata anche una rocambolesca vittoria contro l'Union Saint-Gilloise in Youth League. Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Inter Primavera, calcio d'inizio alle ore 11.00.

CREMONESE (3-5-2): Malovec; Pavesi, Zilio, Prendi; Lickunas, Biolchi, Lamorte, Tessadri, Achi; Ragnoli Galli, Raballo A disposizione: Cassin, Patitucci, Patrignani, Marino, Jeon, Marsi, Murante, Paganotti, Gashi, Parente, Sivieri. Allenatore: Pavesi.

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Nenna, Mackiewicz, Williamson; La Torre, Cerpelletti, Humanes; Mosconi, Kukulis, Pinotti A disposizione: Adomavicius, Della Mora, Marello, Zouin, Bovio, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Breda, Gjeci. Allenatore: Carbone.

Arbitro: Mario Picardi (sez. di Viareggio)

Assistenti: Giacomo Bianchi (sez. di Pistoia), Alberto Rinaldi (sez. di Pisa)