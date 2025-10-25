Qualche secondo dal ritorno in campo dopo l'intervallo di Napoli-Inter, gara che riparte con la squadra di casa in vantaggio per 1-0 dopo il rigore segnato da De Bruyne che lascerà parlare non poco nel post gara. Immediatamente dopo il duplice fischio è Leonardo Spinazzola a fermarsi brevemente ai microfoni di DAZN: "Conte ci ha detto di continuare a pressare, di non abbassarci e restare alti".

Sezione: Focus / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 19:09
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
