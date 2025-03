Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi parla così dopo la sofferta vittoria di stasera contro il Monza: "Come stanno Lautaro e Zielinski? Lautaro era affaticato, ma nessun allarmismo. Zielinski ha sentito qualcosa al polpaccio, dovrà fare esami ma credo che lo perderemo per un po'".

Il cambio di Bisseck ha inciso tanto.

"Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel primo tempo dovevamo chiaramente non subire il primo gol su cui dovevamo fare tutti meglio. Ma siamo stati bravi a non disunirci, sapevamo che c'era tempo e gli ingressi ci hanno aiutato. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno meritato questa vittoria importantissima".

Oggi tante squadre impegnate in Champions hanno faticato.

"Ci sono chiaramente delle difficoltà, è inutile nasconderlo. Però siamo orgogliosi di esserci, abbiamo visto le tre squadre tedesche che hanno perso tutte e tre. Anche noi questa mattina avevamo detto ai ragazzi che ci sarebbero state difficoltà. Siamo a 41-42 partite, ma lavoriamo bene e l'augurio è di non perdere pezzi".

Domani guarderà Napoli-Fiorentina o Atalanta-Juventus?

"Intanto riguarderò Feyenoord-Inter perché dobbiamo preparare bene la gara di ritorno, non ho potuto rivederla bene perché dovevo pensare al Monza. Adesso la riguarderemo per farci trovare pronti martedì perché per noi è una gara molto importante".

Correa mezzala può essere una soluzione?

"È un giocatore duttile, l'ha fatto con me anche alla Lazio. Quando è entrato volevamo metterci 3-4-3, poi abbiamo segnato e ci hanno aiutato tutti gli attaccanti, anche Lautaro nonostante fosse stanco. Dobbiamo continuare così".