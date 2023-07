Dopo Arda Guler, passato al Real Madrid, il Fenerbahçe teme ora di perdere un altro dei suoi gioiellini, l'esterno classe 1999 Ferdi Kadioglu. Per il quale, secondo l'emittente turca A Spor e il quotidiano Aksam, c'è un fortissimo pressing da parte dell'Inter, che vede in lui l'eventuale sostituto di Denzel Dumfries: i nerazzurri avrebbero già avanzato una prima proposta da 17,5 milioni di euro, respinta dai gialloblu di Istanbul che non valutano offerte per meno di 20 milioni. Però l'Inter è pronta a rilanciare ed accontentare la società turca. Kadioglu ha dichiarato di recente di voler restare al Fener, ma l'interesse dell'Inter starebbe facendo breccia su di lui. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Newcastle.

