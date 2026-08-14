Domani, al 'San Nicola' di Bari, l'Inter farà le ultime prove generali a sette giorni dal via ufficiale della stagione, che per i campioni d'Italia coinciderà con la gara contro il Monza del 22 agosto (fischio d'inizio ore 18.30). Secondo quanto riporta Sky Sport, Cristian Chivu potrebbe lanciare, a sorpresa, dal primo minuto l'ultimo arrivato John Stones: l'inglese è in ballottaggio con Yann Bisseck per completare la linea difensiva a tre davanti a Josep Martinez che prevede la presenza di Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.

A centrocampo, le scelte del tecnico romeno sembrano scontate: in regia spazio ad Hakan Calhanoglu, ai cui lati agiranno Nicolò Barella e Piotr Zielinski; i quinti saranno Federico Dimarco e Andy Diouf.

In attacco, con Lautaro appena rientrato dalle vacanze e Marcus Thuram probabilmente non convocato perché non ancora al 100%, toccherà alla coppia Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu