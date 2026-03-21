Mentre si attenderà oggi il verdetto sulla partecipazione o meno di Alessandro Bastoni alla trasferta di Firenze dopo la botta rimediata al derby: “La convocazione non è cosa certa e al suo posto è già pronto Carlos Augusto per una maglia da titolare da braccetto sinistro”, si legge sul Corriere dello Sport che poi sposta il focus su capitan Lautaro. Assente certo del Franchi dove però il capitano, esattamente come nel derby, sarà a fianco della squadra.

L’argentino “non è ancora pronto per scendere in campo e viaggerà per stare vicino ai compagni come accaduto nel derby contro il Milan” si legge sul quotidiano romano che poi sulla stretta attualità di Appiano Gentile aggiunge: “leri la squadra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo e l'undici iniziale è quasi fatto, anche se per il tecnico c'è un minimo dubbio in difesa. In caso di turno di riposo per Bisseck, verrebbe impiegato uno tra Acerbi e De Vrij pur essendo le chance abbastanza ridotte per entrambi”.