Intervistato da Tribuna.com, l'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon offre il suo punto di vista sul momento dei nerazzurri: "La lotta Scudetto per me è ancora aperta anche se l’Inter ha sempre un bel vantaggio e non penso che lo gestirà, ma cercherà di aumentarlo da domenica. Certo che le ultime prestazioni con i risultati hanno fatto rientrare anche il Napoli nella lotta. La squadra non è brillante come qualche partita fa. Sicuramente qualche infortunio importante di troppo ha influito. Nelle ultime uscite, si è vista meno velocità nel palleggio e nella costruzione dell’azione".

Se Chivu fa campionato più Coppa Italia sarà da 10 in pagella? O l’eliminazione dalla Champions inficerà sul giudizio?

"Chivu ha fatto bene il suo compito e se vince Scudetto e Coppa Italia è assolutamente da elogiare. La Champions League è stata persa non solo perché meno forti, ma per episodi sfortunati in momenti decisivi".

L’Inter punta Vicario per il dopo Sommer, è il nome giusto?

"Vicario è un buon portiere che ha fatto esperienza all’estero e potrebbe essere l’elemento valido per l’Inter. Penso anche che abbia appurato, che il nostro campionato è il più difficile, specialmente in una squadra come l‘Inter".

Che ne pensa invece di Filip Stankovic, figlio di Dejan, che sta facendo molto bene al Venezia?

"Stankovic aveva fatto bene anche l‘anno scorso, poi si è infortunato. E' un buon portiere, ma non credo che possa già fare il titolare all'Inter. Spetterà alla dirigenza capire il da farsi".