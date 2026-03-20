La vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo diventa l'occasione per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, per togliersi un sassolino dalla scarpa a proposito del Bodo/Glimt, uscito agli ottavi di Champions League dopo aver eliminato l'Inter ai playoff e dopo aver affrontato in casa proprio i bianconeri nella League Phase: "Noi siamo disposti a tutto per permettere ai nostri tifosi di tornare a Bodo dove abbiamo vinto una partita difficilissima - e non scontata - come poi si è visto dopo.... Abbiamo la storia della Juventus come riferimento, dobbiamo fare di tutto: questa gioia qui conta più dei soldi che si vanno a guadagnare".

Juventus che però è uscita sempre ai playoff per mano del Galatasaray, stangato poi dal Liverpool: "Non è che noi siamo inferiori al Gala, è che giocare due tempi in inferiorità numerica incide. I momenti sono fondamentali per portare a casa una partita. Sarà così anche domani col Sassuolo".