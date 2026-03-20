Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, intervenuto su Stile TV ritiene la corsa Scudetto un affare prossimo all'archiviazione: "Il campionato credo che per la prima posizione non sia aperto. Per le altre posizioni, bisogna stare in guardia perchè c’è una lotta serrata tra Milan, Napoli, Roma, Juve, Como e quindi c’è da lottare. Ogni partita fa cambiare il pensiero, sembra fatta, poi non è fatta, poi l’Inter pareggia, il Milan perde per cui nel calcio i pronostici vengono smentiti ogni settimana. Il Napoli ha una formazione importante fatta di giocatori di grande livello, se poi non giocano perchè sono infortunati è evidente che non possono essere in campo. E’ chiaro che se mancano 4/5 titolari diventa un problema, è naturale".