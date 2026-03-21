"Carisma, leadership e qualità totale" sono le caratteristiche di Lothar Matthäus che sottolinea l'Inter nel comunicato pubblicato oggi nel giorno del 65esim compleanno del tedesco, che "resta una delle icone più luminose della storia dell’Inter. Oggi il centrocampista tedesco festeggia 65 anni".

La nota del club nerazzurro prosegue ricordando la carriera dell'ex centrocampista: "Arrivato a Milano nell’estate del 1988, Matthäus si è imposto fin da subito come punto di riferimento della squadra, conquistando il cuore dei tifosi nerazzurri. In quattro stagioni ha collezionato 153 presenze e 53 gol, molti dei quali decisivi nei successi dell’Inter tra cui lo Scudetto dei Record 1988/89, la Supercoppa Italiana e la Coppa UEFA 1990/91. Indimenticabili alcune delle sue giocate simbolo: la punizione decisiva contro il Napoli nella corsa Scudetto e il rigore nella finale di andata di Coppa UEFA contro la Roma, momenti entrati nella memoria collettiva interista. A coronare un percorso straordinario anche il Pallone d'Oro conquistato nel 1990 e l’ingresso nella Hall of Fame nerazzurra. Tanti auguri a Lothar Matthäus da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi".