Alla vigilia della gara contro la Carrarese, Moreno Longo, allenatore del Bari, dedica in conferenza stampa un pensiero a Giacomo Stabile, difensore arrivato in prestito dall'Inter a gennaio: "Ha qualità, è un giovane di prospettiva. Abbiamo fatto scelte per consolidare un terzetto che lavorasse in maniera continua e con intesa. Quando sono subentrati dei cambi, come Nikolaou a Pescara, abbiamo valutato, scegliendo l'esperienza per quella partita. È andato a fare un controllo con l'Inter a Milano, è tornato col Frosinone, ed è subentrato per metterci a quattro nel finale. Domani è a disposizione e sappiamo le sue caratteristiche, e quando potranno tornarci utili".