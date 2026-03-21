Giovedì prossimo a Bergamo, nella sua città, Alessandro Bastoni, come il resto d’Italia, “si gioca la pelle” ma per la sfida al Franchi di domani sera difficilmente ci sarà. "Serve altro lavoro e altro tempo per potersi muovere agevolmente dopo l’infortunio subito nel derby”. L’appuntamento con la Nazionale "Bastoni non vuole perderlo per niente al mondo”.

“La convocazione per Firenze è a fortissimo dubbio: si va abbondantemente verso il no, sicura la titolarità di Carlos Augusto” si legge ancora sulla Gazza che torna alla più stretta attualità: "La scelta dovrebbe essere indipendente dalla quantità di lavoro con i compagni oggi alla Pinetina: la policy dell’allenatore in casi simili non cambierà, serve aver recuperato a pieno dall’infortunio di turno per essere mandato in campo. Nessuno vuole permettersi rischi o recidive".

Stesso metro di valutazione utilizzato per Lautaro che ieri ha lavorato ancora a parte: il Toro "ha rinunciato a forzare la mano, soprattutto dopo aver scoperto la cancellazione della Finalissima Fifa. Insomma, la prudenza è trasversale, dal capitano al mancino che pare in balia degli eventi. Mentre il suo club riflette seriamente se accettare eventuali assegni da top club interessati a lui, Bastoni vorrebbe silenziare il rumore di fondo ed esplodere di gioia, prima per il Mondiale e poi per lo scudetto. Almeno a Firenze, però, non dovrebbe sentire i fischi”.