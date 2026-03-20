Dopo dieci anni, la Juventus tornerà in Australia e a Hong Kong per la propria preparazione estiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero, pur non avendo ancora ufficializzato nulla, ha già fissato anche alcuni paletti, in primis quello legato alle amichevoli: un match si disputerà a Hong Kong, due invece a Perth che è la capitale dell’Australia Occidentale. Entrambe le avversarie in terra oceanica dovrebbero essere italiane, ma al momento c'è convinzione soltanto circa il nome di una delle due, ovvero l'Inter.