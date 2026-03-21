Arrivato nel mercato di gennaio al Besiktas dopo l'esperienza al Torino, Kristjan Asllani ha sin qui soddisfatto le richieste della dirigenza del club di Istanbul. Che adesso sta cominciando le sue valutazioni relativamente alla clausola di riscatto inserita nell'accordo di prestito siglato con l'Inter: è quasi certo che la dirigenza prenderà una decisione a fine stagione. Tuttavia, le trattative si concentreranno sull'opzione di 11 milioni di euro più bonus. Il Beşiktaş non vuole agire direttamente secondo i termini previsti dal contratto e punta ad avere uno sconto.

Fondamentale sarà l'atteggiamento del giocatore: se Asllani confermerà di stare bene a Istanbul e farà pressione sulla dirigenza dell'Inter, la cifra richiesta per il suo cartellino diminuirà.