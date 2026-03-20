L'Inter è concentrata sul rush finale per conquistare il 21esimo scudetto, ma la dirigenza è al lavoro in vista della prossima stagione. In estate ci sarà una piccola rivoluzione e le tempistiche sono importanti. Ecco i primi due colpi che l'Inter ha in mente per la nuova stagione.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.