Nell'appuntamento pomeridiano di oggi focus speciale su Alessandro Bastoni. Un mese particolare per lui, dai fischi post Inter-Juventus all'infortunio. Ora il playoff Mondiale con l'Italia, mentre è a rischio la sua presenza a Firenze. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 18:12
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.