Dopo aver presentato mercoledì il nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano varato dalla FIGC, nella riunione del Consiglio Federale andata in scena ieri, il presidente Gabriele Gravina ha ribadito come una progettualità educativo-sportiva dovrà essere sostenuta anche da interventi governativi dal momento che interessa un quarto della popolazione italiana nella fascia tra i 5 e i 12 anni di età. Intanto, come sottolineato dal segretario generale Marco Brunelli, la quasi totalità delle risorse rivenienti dal Fondo a destinazione vincolata (l.234 del 2021) a seguito della delibera dello stesso Consiglio dello scorso 19 dicembre (circa 6,5 milioni di euro) saranno indirizzate al calcio giovanile, al calcio femminile e all’attività paralimpica.
“Mercoledì ho condiviso con voi la voglia di tornare a parlare di calcio - ha dichiarato Gravina rivolgendosi ai giornalisti in conferenza stampa -. Ho visto che i vostri occhi hanno acquisito una luce diversa: parlare di calcio anziché dei soliti problemi fa bene a tutti noi e il progetto sul calcio giovanile è stato condiviso anche dal Consiglio Federale. Abbiamo assegnato queste nuove risorse in linea con il progetto tecnico presentato mercoledì".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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