L'Italia U18, medaglia di bronzo all’ultimo Mondiale Under 17, dal 25 al 31 marzo sarà impegnato in Scozia nel Gruppo A2 della Lega A del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossima stagione, in programma in Cechia nel 2027. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato per l’occasione 20 calciatori, compreso l'interista Leonardo Noah Bovio, le sfide di mercoledì 25 marzo (ore 15) contro i padroni di casa della Scozia, per poi affrontare i pari età di Polonia e Irlanda, rispettivamente sabato 28 marzo (ore 12) e martedì 31 marzo (ore 20) al Kirkintilloch Community Sports Complex.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Venezia), Christian Dottori (Perugia), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), David Bonacina (Torino), Thomas Campaniello (Empoli), Christian Fogliaro (Monza).