La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata di campionato. Dopo Pasqua, quando sfiderà la Roma a San Siro, l'Inter scenderà in campo domenica 12 aprile, alle ore 20:45, in casa del Como. In seguito, prima della semifinale di ritorno sempre coi lariani di martedì 21 aprile, anticiperà a venerdì l'impegno casalingo con il Cagliari. Quindi. per la quartultima giornata del torneo, la squadra di Cristian Chivu si sposterà a Torino domenica 26 aprile (fischio d'inizio ore 18). 

Sezione: Copertina / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 16:25
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture