Zltako Dalic, CT della Croazia, non teme il ricambio generazionale nel reparto nevralgico del campo, di livello mondiale durante la sua gestione grazie alla presenza di Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic: "Per molto tempo, il centrocampo è stato il nostro punto di forza - le parole di Dalic riportate da Index.hr -. Sono contento che altri giocatori stiano tornando, soprattutto Baturina, e Luka Sučić. Stanno arrivando giocatori più giovani, poi abbiamo davvero bisogno di Mateo Kovacic: di comune accordo con lui, abbiamo deciso che debba rimanere al City per prepararsi e allenarsi. Sono sicuro che presto sarà a disposizione del City e che giocherà. È un giocatore importante. Dopo i problemi che ha avuto, Baturina è riuscito a raggiungere grandi traguardi, e questo mi rende felice. Luka Sučić viene elogiato dal suo allenatore, Moro sta giocando bene a Bologna e nella posizione in cui ci serve, Petar Sucic sta giocando con l'Inter. Ora la situazione è come la volevo, l'importante è che i nostri giocatori giochino. Non possiamo dimenticare nemmeno Luka (Modric, ndr), con lui il centrocampo sarà sicuramente di alta qualità e di buon livello".