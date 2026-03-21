Archiviata l'esperienza in Youth League dopo la sconfitta contro il Benfica, l'Inter Under 20 di Benito Carbone potrà ora concentrarsi sul finale di stagione del campionato Primavera 1, con l'obiettivo di agganciare la zona playoff e di difendere lo Scudetto conquistato la scorsa stagione. La rincorsa finale partirà domani alle 13, quando al Konami Centre è attesa la Lazio, poi dopo la pausa arriverà un doppio impegno esterno con Sassuolo e Cesena. Questo il calendario delle prossime gare con gli orari:

Giornata 32 - Sassuolo-Inter - Sabato 04/04/2026, ore 15:00

Giornata 33 - Cesena-Inter - Sabato 11/04/2026, ore 11:00

Giornata 34 - Inter-Lecce - Domenica 19/04/2026, ore 11:00

Giornata 35 - Napoli-Inter - Sabato 25/04/2026, ore 11:00