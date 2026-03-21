Subito una defezione pesante per il CT azzurro Rino Gattuso in vista del playoff di qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord: si ferma l'attaccante Gianluca Scamacca. Come riferito da Sky Sport, l'attaccante dell'Atalanta ha accusato una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro. Il classe 1999, oltre a saltare il prossimo impegno della Dea contro il Verona, è costretto ad alzare bandiera bianca in vista della sfida che si giocherà giovedì 26 marzo proprio a Bergamo. Per sostituirlo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere convocato Daniel Maldini. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 13:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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