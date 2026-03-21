A Firenze, gli occhi saranno ancora una volta su Marcus Thuram, "che ultimamente non segna e non brilla”. Dal 2026 il Tikus sembra essere entrato in un letargo da gol dal quale sta facendo fatica a venir fuori” e anche da un punto di vista di rendimento e prestazioni, al di là dei numeri, non giocano dalla sua parte. “Nelle gerarchie di Chivu, quel terribile giovanotto che è Pio Esposito un po' gli ha rubato spazio e attenzioni per quello che sta facendo vedere là davanti. La coppia titolare nelle condizioni ideali è ancora la ThuLa, però Lautaro intanto si è infortunato eThuram quando l'Inter aveva più bisogno di lui, non ha saputo prendersi la squadra sulle spalle".
Sia Chivu che il club in generale si aspettavano di più da lui che da Bonny e Pio e domani sera, ancora una volta senza Lautaro, il francese ha l’occasione per provare a invertire la rotta del presente e anche del futuro. "Il futuro dell'attaccante francese a questo punto della sua avventura interista sembra tutto da scrivere. Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, negli scorsi giorni è stato a Londra per assistere a due partite di Champions, ma anche per iniziare a parlare di mercato. E per quanto Thuram non sia al momento un fronte caldissimo, durante la permanenza inglese il dirigente nerazzurro ha comunque sondato l'interesse di alcuni club di Premier per Marcus - sul quale sono attenti anche i radar dei club della Saudi Pro League araba".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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