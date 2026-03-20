Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Cagliari, Sam Beukema, difensore del Napoli, non chiude del tutto le porte all'ipotesi della clamorosa rimonta Scudetto: "Sapevamo dell'importanza di questa partita, se avessimo vinto avremmo messo pressione su Milan e Inter. Pensiamo solo partita dopo partita, poi vediamo alla fine dove siamo".

Da dove parte questa mentalità?

"Dall'allenatore, ma soprattutto dal gruppo. Abbiamo giocatori forti per qualità e mentalità. Vogliamo vincere tutte le partite e pensiamo alla prossima. Tutti gli infortunati sono rientrati con la fame giusta".