Un misto di ex compagni e idoli. Questa è la formazione ideale disegnata per SportWeek dall'ex centrocampista di Bologna e Inter Gaby Mudingayi che in difesa inserisce due grandi dell'Inter: "Javier Zanetti mi ha insegnato tanto negli allenamenti. Un grande esempio come uomo e calciatore. Poi Walter Samuel: un animale vero. In allenamento era un duro, molto potente. Era il nostro The Wall. Grandissima persona". Aggiungendo poi un protagonista della squadra di oggi: "Federico Dimarco ha un piede mancino molto educato, mi emoziona vederlo giocare. E quando crossa..".

In attacco c'è invece Antonio Cassano: "Un autentico talento.All’Inter lo avevo come compagno e faceva scherzi. In campo aveva una qualità tecnica come pochi".