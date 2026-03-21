Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Inter. La viola potrebbe creare problemi? "Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adesso sta bene. Quando ritrovi serenità nell'ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l'Inter non sta bene, rischia".