La vittoria col Cagliari regala ovviamente un bel sorriso al tecnico del Napoli Antonio Conte, che ai microfoni di DAZN dopo la partita lascia aperto uno spiraglio anche in chiave Scudetto: "Guardiamo a chi c'è davanti, ma non facciamo battute a vuoto, ci vuole poco ad essere risucchiati da chi sta dietro. Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%, André Anguissa e Scott McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin de Bruyne. Stanislav Lobotka ha faticato un pochino e abbiamo da recuperare Amir Rrahmani e GIovanni Di Lorenzo e speriamo di farlo. David Neres penso sia difficile. In questi 7 mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo. Nessuno deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti".