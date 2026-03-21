Luca Di Maggio, Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, giocatori prodotti del settore giovanile dell'Inter attualmente in forza rispettivamente al Padova e al Bari, sono stati convocati dal CT Carmine Nunziata con la Nazionale Italiana Under 20 per l’amichevole Italia-Inghilterra, in programma venerdì 27 marzo a Riano presso il Riano Athletic Center.