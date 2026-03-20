Resta un grosso punto di domanda sulla presenza di Alessandro Bastoni per Fiorentina-Inter, gara che domenica sera chiuderà la 30esima giornata di Serie A. Il difensore nerazzurro, convocato da Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali, anche oggi si è allenato solo parzialmente in gruppo: il fastidio alla tibia, dopo la botta presa nel derby in un contrasto con Adrien Rabiot, sta passando, ma a oggi è difficile ipotizzare un suo recupero. Più facile che Cristian Chivu punti ancora su Carlos Augusto, come già successo in Inter-Atalanta, per sostituirlo.

Chi non parteciperà sicuramente alla trasferta di Firenze è Lautaro Martinez, che prosegue nel suo programma di rientro in campo, secondo la tabella di marcia preparata dallo staff medico: il Toro continua ad allenarsi a parte, ma a buon ritmo, con l'obiettivo di tornare a disposizione per Inter-Roma, la sfida in programma a Pasqua dopo la sosta.