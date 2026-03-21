"Sta per iniziare la settimana più importante della nostra storia calcistica. Almeno di quella recente". Lo scrive Lele Adani sulle colonne del Corriere della Sera con ovvio riferimento alla Nazionale italiana, attesa dai playoff che valgono un posto al prossimo Mondiale: "L’Italia gioca gli spareggi per entrare nel Mondiale da cui manchiamo da due edizioni. Un’enormità. Non possiamo permetterci di diventare definitivamente periferia del Mondo.

"Probabilmente - prosegue Adani nella sua analisi - si poteva costruire in modo diverso questo momento, magari concedendo a Gattuso la possibilità di uno stage, magari cercando di evitare conferenze stampa generose di slogan vuoti, polemiche e divisione assortite, tra Var, arbitri, uscite premature dalla Champions, calcio a basso ritmo e pieno di interruzioni. Lo sappiamo che si doveva fare tutto meglio, ma oggi, in questa settimana che arriva, questo non conta più. Conta oggi l’ispirazione del gruppo azzurro. Conta la motivazione da attivare, conta la corsa in più per il compagno, conta lo sguardo volto al bene, conta la fame".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 10:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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