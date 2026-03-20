"Mi aspetto una partita tanto combattuta, perché è una squadra forte e ostica. Ma se giochiamo come sappiamo porteremo a casa il risultato. Ne sono sicura perché ho fiducia nella mia squadra e siamo veramente tanto forti". Così Chiara Robustellini carica l'Inter Women prima della partita di campionato in programma domani pomeriggio contro il Napoli, che all'andata inflisse un'amara sconfitta alle ragazze di Gianpiero Piovani. Che però all'Arena cercheranno i tre punti per continuare a mettere pressione alla Roma capolista.