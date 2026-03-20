Nei giorni scorsi, in Cina è stata battuta una notizia pesante che riguarda Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning che dal 2016 al 2024 ha avuto in mano la proprietà dell'Inter. A causa di una catena di investimenti falliti consecutivi, descritti dai media cinesi come "buchi neri divoratori di denaro", tra cui un investimento di oltre 20 miliardi di yuan nel gruppo Evergrande, Zhang è finito ingurgitato da una spirale di debiti tale da portare, nel gennaio del 2026, il tribunale a decretare il trasferimento senza compenso di tutte le azioni di Suning, delle sue società affiliate e dei beni personali, per ripagare debiti pari a 238,712 miliardi di yuan, pari a circa 31 miliardi di euro. Il patrimonio è quindi stato azzerato, diventando il primo caso in Cina di fondatore di una grande impresa privata che, a seguito di ristrutturazione, perde completamente i propri beni che sono stati trasferiti in un trust. A riportarlo diverse testate locali, tra le quali Sina Finance. Per Zhang, si tratta della fine di una carriera ultratrentennale, iniziata nel 1990 con un piccolo negozio specializzato in condizionatori d'aria dal quale poi ha generato un colosso che nel 2004 diventaò la prima catena di elettrodomestici quotata alla Borsa di Shenzhen in Cina, con una capitalizzazione di mercato superiore a 10 miliardi di yuan.
Il 26 febbraio, il Tribunale Intermedio Popolare di Nanchino ha annunciato che il piano di ristrutturazione del debito è stato pienamente attuato. Zhang Jindong, in qualità di garante congiunto, ha visto i suoi beni personali, immobili, attività finanziarie e oggetti da collezione alienati tramite aste giudiziarie o trasferimenti negoziati, con il ricavato interamente utilizzato per ripagare i debiti, lasciandolo senza alcun patrimonio personale. Il valore complessivo delle società collegate a Suning ammonta a 41 miliardi di yuan (5,3 miliardi di euro). Zhang Jindong non ha optato per la liquidazione fallimentare, che avrebbe lasciato a mani vuote investitori e fornitori, preferendo invece ripagare il debito con le sue attività. Zhang, pur non possedendo alcun asset, conserva il diritto di nominare cinque membri nel consiglio di amministrazione del gruppo Suning ristrutturato e quattro nel consiglio di amministrazione della società Nanjing Zhongcheng, mantenendo così il controllo operativo fondamentale. Ma se la riqualificazione degli asset non dovesse soddisfare le aspettative e le performance rimanessero deludenti, perderà immediatamente il diritto di nomina.
Secondo alcune indiscrezioni riportate da Epoch Times, i creditori avrebbero sospeso le azioni legali per il recupero della garanzia personale di Zhang Jindong. Tuttavia, questa sospensione non è definitiva: qualora la gestione del trust non dovesse soddisfare le aspettative o la cessione degli asset non dovesse essere conforme agli standard, tutte le responsabilità riprenderanno immediatamente. Zhang Jindong ha di fatto utilizzato tutta la sua fortuna per garantire la rinascita di Suning.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 00:00 Tornare a vincere
- 23:49 Braida: "Nel calcio i pronostici vengono smentiti ogni settimana. Ma la lotta Scudetto non è aperta"
- 23:34 Via libera agli investimenti sui giovani, Gravina: “Risorse assegnate in linea con il nuovo progetto tecnico della FIGC"
- 23:20 Resettato il patrimonio di Zhang Jindong, ex proprietario dell'Inter: tutti i beni ceduti per ripagare i debiti
- 23:05 Domani Inter Women-Napoli, Robustellini: "Se giochiamo come sappiamo, porteremo a casa il risultato"
- 22:51 Due vittorie esterne su due: l'Udinese fa il blitz a Marassi, il Genoa esce sconfitto 2-0 con strascico arbitrale
- 22:36 Bordon: "Chivu da elogiare con Scudetto e Coppa Italia. Vicario può essere il giusto dopo-Sommer"
- 22:23 Napoli, Beukema: "Scudetto? Pensiamo partita dopo partita. Sapevamo che se avessimo vinto..."
- 22:08 Borghi: "Italia, Bastoni in difesa non si tocca. Ed Esposito è un titolare aggiunto con Retegui e Kean"
- 21:54 Galante: "L'assenza di Lautaro sta pesando. E la vittoria del campionato non è così scontata"
- 21:39 Gallo: "Esposito è l'attaccante più attaccante che c'è in Italia. E deve essere titolare in azzurro"
- 21:25 Baldissoni: "Ecco perché i fondi investono nel calcio italiano. Ed ecco qual è la loro logica"
- 21:10 L'ex ciclista Cipollini: "Vicino all'Inter perché amico di Ronaldo, misi la sua maglia dopo la vittoria di una tappa"
- 20:56 Il Napoli sbanca Cagliari, Conte manda messaggi: "Obiettivo UCL, ma abbiamo messo pressione a chi è davanti"
- 20:41 Grecia U21, chiamata per Alexiou: il difensore nerazzurro sfiderà Malta e Germania
- 20:28 Il Napoli vince a Cagliari e sale temporaneamente al secondo posto: basta un gol di McTominay dopo 2 minuti
- 20:12 Polemica sulla Finalissima, Dominguez (pres.CONMEBOL): "Argentina campione, la Spagna non si è presentata"
- 19:58 Mondiale per Club, le cifre ufficiali: il Chelsea ha incassato 106 mln di euro, l'Inter arriva a 31,4
- 19:43 Roma, si avvicina il ritorno di Soulé: l'argentino punta alla convocazione contro l'Inter
- 19:29 SM - Castro fa faville all'Olimpico e il Milan prende nota. L'Inter invece ha scostato lo sguardo
- 19:15 Fiorentina-Inter, previsti oltre 20mila spettatori al Franchi: nel mirino il record stagionale di presenze
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso FIORENTINA-INTER, le ULTIME su BASTONI e LAUTI, l'ALL-IN su VICARIO e la SOSTA NAZIONALI
- 18:54 Sarà Juventus-Inter anche in estate: le due squadre pronte a sfidarsi in un'amichevole a Perth
- 18:41 Juve, Spalletti pizzica: "Abbiamo vinto col Bodo/Glimt, non era scontato. E non siamo inferiori al Gala"
- 18:26 Napoli, Conte applaude i suoi: "Sette mesi tra le prime in grandissima emergenza. E ora..."
- 18:12 IL MOMENTO DI BASTONI: Chivu ci perde, Gattuso non ci rinuncia. Ma la VERITÀ è un'altra
- 17:57 Ventura: "Nazionale, otto ct e un sacco di disfatte: non ci vuole Einstein per capire che..."
- 17:42 Roma, lesione al bicipite femorale per Koné: il francese salterà il match contro l'Inter
- 17:28 Sky - Bastoni e Lautaro in dubbio, Calhanoglu può tornare in campo dall'inizio: la probabile dell'Inter a Firenze
- 17:14 Milan, Cardinale: "Nuovo stadio, qui non è il mio ecosistema. Voglio che sia un prodotto italiano"
- 16:59 Italia U21, il ct Baldini convoca 24 Azzurrini per la caccia all'Europeo: l'elenco
- 16:44 Polonia a caccia di un posto al prossimo Mondiale: Zielinski nella lista del ct Urban
- 16:30 Vicario operato per un'ernia, il Tottenham: "Si spera che possa tornare in campo entro aprile"
- 16:25 Inter, il calendario dopo Pasqua: ufficializzate le date delle sfide con Como, Cagliari e Torino
- 16:16 Tottenham, si ferma Vicario: il portiere sarà operato di ernia lunedì prossimo
- 16:02 Under 16, doppio test di lusso contro la Germania: due interisti tra i convocati di Pasqual
- 15:47 fcinFiorentina-Inter, dubbio Bastoni: oggi solo lavoro parziale in gruppo. Lautaro, seduta a parte a buon ritmo
- 15:34 Mourinho ricorda Silvino: "Continuerò ad ascoltarti". Nel post un'immagine di Inter-Siena
- 15:20 Sassuolo, ben 6 casi di pertosse in squadra. Ma la partita contro la Juventus si giocherà
- 15:05 Inter, sempre più spazio per Sucic. Dalic (CT della Croazia): "Importante che giochi, la situazione è come la volevo"
- 14:50 ED - Barça spaventato dal costo di Bastoni. I blaugrana valutano due alternative
- 14:35 Vicario verso l'Inter, il Tottenham ha individuato il sostituto: è un portiere seguito dai nerazzurri
- 14:21 Simone: "Scudetto, fatico a pensare che l'Inter possa perdere molti punti. Però con un ko a Firenze..."
- 14:07 Vicario out dalla lista dei convocati di Gattuso per i playoff: il motivo
- 13:52 Retroscena Balotelli: lo scorso novembre una ricca offerta dal Brasile
- 13:38 Conmebol, la frecciata di Domínguez: "Argentina bicampione della Finalissima, la Spagna non si è presentata"
- 13:24 Milan, Scaroni: "Il nuovo San Siro può generare oltre 3 miliardi di euro all'anno a regime"
- 13:09 Calhanoglu recuperato al 100%, lo 'conferma' anche Montella: l'interista convocato per i playoff Mondiali
- 12:56 Milan, Allegri: "Discorso scudetto chiuso? Quando lo dirà la matematica. L'Inter ha tanti punti di vantaggio"
- 12:44 Nazionale, obiettivo Mondiale: Gattuso conferma il blocco Inter. Novità Palestra, riecco Chiesa. Escluso Vicario
- 12:28 L'annuncio del Secondo Anello Verde: "Appuntamento domani alla stazione di Rho-Fiera"
- 12:14 Paesi Bassi, due test sulla strada verso il Mondiale: Koeman chiama gli interisti Dumfries e De Vrij
- 12:00 NASCE la NUOVA INTER: ecco i PRIMI DUE COLPI di MERCATO dell'ESTATE
- 11:45 La sliding door di Mourinho: tutto poteva iniziare a Braga, ma non se ne fece nulla
- 11:30 SI - Inter, riaperta la pista Andrey Santos? No all'addio di Esposito, ma per Bastoni...
- 11:16 Bisseck fuori dalle convocazioni della Germania, Hamann sorpreso: "Se hai bisogno di gol..."
- 11:02 In Francia - Via De Zerbi, Pavard ha alzato l'asticella. Ma è improbabile che il Marsiglia lo riscatti: il punto
- 10:48 Reja spinge il Napoli: "Nove punti dall'Inter sono tanti, ma perché mettere limiti alla provvidenza?"
- 10:34 TS - Dirigenti Inter in Inghilterra? Offerte possibili per sei giocatori. Ma su Esposito...
- 10:20 La Repubblica - Arbitri, niente riforma (per ora). Spariscono Open Var, announcement e ref cam?
- 10:06 TS - Vicario sì, ma l'Inter ha altri 5 nomi in lista. E oltre alla Juve c'è un'altra concorrente
- 09:52 TS - Riposo in settimana, i perché della scelta di Chivu e i precedenti di Ancelotti e Guardiola
- 09:38 CdS - Barella, lavoro fisico verso il rush finale con Inter e nazionale. La Fiorentina gli porta bene
- 09:24 CdS - Quattro lingue (più tre): così Chivu si fa capire dal gruppo. L'intervista di Bisseck dice che...
- 09:10 CdS - Bastoni e Lautaro in bilico verso Fiorentina-Inter: il punto su entrambi
- 08:56 CdS - Inter, non solo Vicario: altri tre nomi in lizza, ma c'è anche chi è in "calo"
- 08:42 Pinamonti: "Grato a Spalletti e Icardi. Bastoni? Ci ho parlato dopo la Juve e..."
- 08:28 GdS - Lautaro, niente Fiorentina: arrivederci alla Roma. L'argentino scalpita, ma...
- 08:14 GdS - Inter, opportunità Gimenez? In difesa dai due ai tre slot da coprire in estate
- 08:00 GdS - Vicario-Inter, viaggio a Londra: ecco cosa spinge i nerazzurri. E c'è il sì di Chivu