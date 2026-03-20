"Ancora una volta soli contro tutti". Si conclude così il messaggio pubblicato sui propri canali social dal Secondo Anello Verde, il tifo organizzato nerazzurro. In vista di domenica, quando l'Inter giocherà a Firenze senza il supporto dei propri tifosi a causa delle decisioni del Viminale dopo il petardo di Cremona (ultima partita delle tre vietate in trasferta), la 'chiamata alle armi' è in programma domani alle 15.30 alla stazione di Rho-Fiera, da dove la squadra partirà alla volta della Toscana.

L'obiettivo è trasmettere il proprio supporto alla squadra, non potendolo fare allo stadio Franchi.

Sezione: Copertina / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 12:28
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture