Lautaro e Bastoni restano in dubbio per Fiorentina-Inter, con qualche chance in più di avere a disposizione il difensore. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che comunque Chivu potrebbe decidere di non rischiarli viste le non perfette condizioni fisiche. Discorso diverso per Calhanoglu che ha buone possibilità di partire dall'inizio.

Davanti a Sommer dovrebbe quindi vedersi la difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, con Dumfries e Dimarco sulle fasce e il centrocampo a tre completato da Barella e Zielinski ai lati del turco. In attacco la coppia Thuram-Esposito.