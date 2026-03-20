Lautaro e Bastoni restano in dubbio per Fiorentina-Inter, con qualche chance in più di avere a disposizione il difensore. Lo riferisce Sky Sport, spiegando che comunque Chivu potrebbe decidere di non rischiarli viste le non perfette condizioni fisiche. Discorso diverso per Calhanoglu che ha buone possibilità di partire dall'inizio. 

Davanti a Sommer dovrebbe quindi vedersi la difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, con Dumfries e Dimarco sulle fasce e il centrocampo a tre completato da BarellaZielinski ai lati del turco. In attacco la coppia Thuram-Esposito. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 17:28
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.