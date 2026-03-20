Secondo match del venerdì e seconda vittoria in trasferta in questa 31esima giornata di Serie A. Questa volta, tocca all'Udinese conquistare i tre punti da corsara: la squadra di Kosta Runjaic batte 2-0 il Genoa di Daniele De Rossi in una partita dai tanti spigoli, contraddistinta tra l'altro da un episodio che potrebbe far discutere, ovvero l'assegnazione e poi la revoca di un calcio di rigore al Grifone per un fallo di mano di Christian Kabasele che va ad allargare il braccio su un tiro di Lorenzo Colombo. L'arbitro Andrea Collu prima assegna il penalty, poi va all'on-field review e revoca il tutto tra le proteste dei rossoblu e dello stadio Marassi.

Pochi minuti dopo, l'Udinese trova la rete del vantaggio con Jurgen Ekkelenkamp che brucia Justin Biljow su lancio di Nicolò Zaniolo e infila la palla in rete con un gran colpo di testa. Il 2-0 arriva in pieno recupero con la decima rete stagionale di Keinan Davis che raccoglie il pallone e dopo una potentissima sgroppata a seminare la difesa punisce Biljow con un diagonale implacabile. Vittoria grazie alla quale l'Udinese sale a quota 39 punti, col Genoa, fermato dalla traversa per ben due volte nel primo tempo, che invece resta a quota 33.